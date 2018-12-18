14 yaşında 8.5 aylık hamile

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'de 1 yıl önce evlenen Afre Mehli (14) ve Fedi Hacyusuf (21) ülkelerinde 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak bir süre önce Halep'ten Adana'ya geldi. Afre Mehli bu evlilikten hamile kaldı. 8.5 aylık hamile olan Mehli bugün de rahatsızlanınca kocasıyla Adana Doğum Hastanesi'ne gitti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Doktor kız çocuğunun kimliğine baktığında 14 yaşında olduğunu görünce muayene edip polise de haber verdi. Hastaneye gelen polis Türkiye'de 18 yaşından küçük kızların evlenmesi suç olduğu için kocayı ve ailesi ile eşini Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Kocanın Suriye'de evlendiklerini, orada 12 yaşından sonra evlenmenin serbest olduğunu Türkiye'deki yasaları bilmediğini söylediği öğrenildi.

Afre Mehli'nin ise anne ve babasının kendisini evlendirdiğini, Suriye'de herkesin küçük yaşta evlendiğini söylediği ileri sürüldü. Fedi Hacyusuf ve ailesi hakkında adli işlem başlatıldı.