14 yaşında üniversiteden mezun oldu

Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde yaşayan 14 yaşındaki Agastya Jaiswal, Osmania Üniversitesi'nden mezun oldu. Jaiswal'ın Gazetecilik ve Kitle İletişim bölümünden mezun olduğu ifade edildi. Jaiswal'ın Hindistan'da 14 yaşında bir üniversitenin lisans bölümünden mezun olan ilk kişi olduğu bildirildi.

"Her çocuğun özel bir niteliği vardır"

Agastya aynı zamanda bir şarkıcı ve piyanist. Kendisi aynı zamanda uluslararası bir motivasyon konuşmacısı. Agastya Jaiswal çok yetenekli bir çocuk ve ebeveynleri "Her çocuğun özel bir niteliği vardır, bu nedenle ebeveynler çocuklarına özel ilgi gösterirse her çocuk kendi alanında tarih yaratabilir" dedi.















