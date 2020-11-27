Dünya 14 yaşında üniversiteden mezun oldu

14 yaşında üniversiteden mezun oldu

Dünya

14 yaşında üniversiteden mezun oldu

Hindistan'da yaşayan Agastya Jaiswal, 14 yaşında olmasına rağmen Osmania Üniversitesinden mezun oldu.

27 Kasım 2020, Cuma 21:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde yaşayan 14 yaşındaki Agastya Jaiswal, Osmania Üniversitesi'nden mezun oldu. Jaiswal'ın Gazetecilik ve Kitle İletişim bölümünden mezun olduğu ifade edildi. Jaiswal'ın Hindistan'da 14 yaşında bir üniversitenin lisans bölümünden mezun olan ilk kişi olduğu bildirildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

"Her çocuğun özel bir niteliği vardır"

Agastya aynı zamanda bir şarkıcı ve piyanist. Kendisi aynı zamanda uluslararası bir motivasyon konuşmacısı. Agastya Jaiswal çok yetenekli bir çocuk ve ebeveynleri "Her çocuğun özel bir niteliği vardır, bu nedenle ebeveynler çocuklarına özel ilgi gösterirse her çocuk kendi alanında tarih yaratabilir" dedi.





Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İktidar olmak böyle bir şey mi?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Almanya, plastik poşet kullanımını yasaklıyor