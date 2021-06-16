Türkiye 14 yaşındaki 2 çocuğun çığlıklarına koştular! Tacizcilere meydan dayağı kamerada

14 yaşındaki 2 çocuğun çığlıklarına koştular! Tacizcilere meydan dayağı kamerada

Türkiye

14 yaşındaki 2 çocuğun çığlıklarına koştular! Tacizcilere meydan dayağı kamerada

Kocaeli'nde 14 yaşındaki 2 çocuğun çığlıklarını duyan mahalleli tacizle suçlanan 2 kişiyi tekme tokat dövdü. 2 zanlı polis gelmeden mahallelinin elinden kaçıp kurtulurken o anlar kameraya yansıdı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 13:29 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nde 14 yaşındaki çocukların tacize uğradığı iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Toplanan kalabalık tacizle suçlanan 2 zanlıyı yakalayıp dövmeye başladı. 2 zanlı polis gelmeden kalabalığın elinden kaçmayı başardı.



Tacizin iddiası bile yetti. Mahalleli 2 genci araya aldı, tekme tokat dayak attı.

Görüntülerin adresi Kocaeli... 14 yaşındaki 2 çocuk iddiaya göre 2 kişinin tacizine uğradı. Yardım çığlıklarıyla mahalleli ayaklandı. Tacizle suçlanan zanlıları yakaladılar. Araya girmek isteyenlerin çabası da işe yaramadı. Tacizle suçlanan 2 genç bir fırsatını bulup kalabalığın elinden kurtuldu. Onlar kaçtı, sonrasında olay yerine polisler geldi.

Ekipler 2 zanlının peşine düştü.

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