Türkiye 14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! Saldırıdan yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı
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14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! Saldırıdan yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! Saldırıdan yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

Ordu'da fındık toplamak istemeyen 14 yaşındaki F.Y. babasının beylik tabancası ile annesi, ağabeyi ve anneannesi katletmişti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan polisi memuru baba Cemalettin Yalpı, ifadesinde 'Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum' dedi.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 14:53 Son Güncelleme:
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Olay, 28 Ağustos'ta Korgan ilçesinde bağlı Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki F.Y., fındık toplaması için ısrar eden ailesine kurşun yağdırdı.


Polis babasının tabancası ile annesi Rahime Yalpı, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y. babası Cemalettin Yalpı'yı da yaraladı. F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisi memuru babanın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Yalpı'nın, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği belirtildi.

Cemalettin Yalpı'nın daha sonra detaylı ifadesine başvurulacak.


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