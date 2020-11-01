14 yaşındaki İdil Şirin enkazdan canlı olarak kurtarıldı

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir'i sarsan deprem ile ilgili dakika dakika önemli gelişmeler...

10.40: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde ölenlerinde sayısının 83'e yükseldiğini duyurdu. 106 kişi enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

01.00: İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu. İdil Şirin'in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kardeşinden uzun süre ses almış

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden 58 saat sonra sağ çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkaz altında kardeşi ile yan yana olduğu uzun bir süre kardeşinden ses aldığı ve daha sonra yanında öldüğü ortaya çıktı.

00.30: AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 73 olduğunu bildirdi.

22:53: Enkaz altından 'umutlandıran ses' geldi! Emrah Apartmanı'nda 1 kişinin sesi duyuldu.

22:50: AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere toplam 1012 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

20.40: Acı bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

20.00: Depremden 52 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

19.45 : İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

19.39: Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

18.50: Bakan Kurum İzmir'de son durumu açıkladı. Kurum, "Ağır hasarlı binaları yakından takip ediyoruz. Artçı depremler olmaya devam edecek. Hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum." dedi.

18.11: Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi.

17-15: AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 62 olduğunu açıkladı.

14.33: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir'deki depremde şu an itibarıyla 58 vefatımız, 896 yaralımız var. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız."

14.10: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki depremle ilgili, 'Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi' dedi.

14.07: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki deprem nedeniyle okul binaları için endişe edilecek bir durumun olmadığını bildirdi. Depremin ardından enkaz altındakilere sağ ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu: "İzmir'de 3 bin 600 okulumuzda yaklaşık olarak 850 bin öğrencimiz var. İzmir'de 850 bin öğrencimizin öğrenim gördüğü okullarda bir hasarımız söz konusu değil. 139'unda hafif hasarlar söz konusu ama bununla ilgili tedbirler alınacak. 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde hangi okulumuzda durum nedir, ne tür hasar vardır, bunların saptanması ve bir havuzda toplanması sağlanabildi. Okularımızla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını net bir şekilde ifade edebilirim."

13.50: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde can kaybının 55'e yükseldiğini duyurdu. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Koca, 3'ü ağır, 8 vatandaşın da yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

13.18: İzmir'deki depremde tamamen yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nda cesedi çıkarılan 3 kişinin kimliği belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Çiğdem Gümüşel, oğlu Rüzgar Gümüşel ve Çiğdem Gümüşel'in annesi Belkıs Onat olduğu belirtildi.

12.45: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık' dedi.

11.56: İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında iki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

11.10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, Buse Hasyılmaz'ı ziyaret ettiğini söyledi. Koca, 'Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak.' Bakan Koca, depremin yaşandığı İzmir halkını koronavirüse karşı da uyardı. Koca, 'Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim' dedi.

10.40: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem ile ilgili son dakika gelişmelerini aktardı. Oktay, bölgede 26 alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 51'e yükseldiğini duyurdu. Oktay, 4 ve üzeri büyüklükte 831 artçının da meydana geldiğini açıkladı. 26 acil yıkılması gereken binanın olduğunu belirten Oktay 21 bin kişi için 3 bin 880 çadırın kurulacağını söyledi.

10.30: 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14’ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.

10:05: Kandilli Rasathanesi Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

09.30: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğunu, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

08.40: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu, 229 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

07.00: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiğini açıkladı.

05.30: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

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