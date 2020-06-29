Türkiye 14 yerine 37 yolcu taşıyan minibüs şoföründen dalga geçer gibi savunma

14 yerine 37 yolcu taşıyan minibüs şoföründen dalga geçer gibi savunma

Türkiye

14 yerine 37 yolcu taşıyan minibüs şoföründen dalga geçer gibi savunma

İstanbul'da corona virüs önlemlerini hiçe sayarak 14 yerine 37 yolcu taşıdığı tespit edilen minübüs şoförü, "Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz" diyerek suçu polis ekiplerine attı.

29 Haziran 2020, Pazartesi 12:25 Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bu sabah erken saatlerde ilçe genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim başlattı.

Sürücülerin birbirleri ile haberleşerek denetim noktasını arkadaşlarına bildirmelerinin önüne geçmek amacıyla mobil ekiplerle yapılan denetimler sırasında sürücülerin trafik kurallarının yanı sıra corona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymadığı görüldü.

Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde önü kesilerek durdurulan iki minibüs ve iki midibüsten fazla yolcu çıktı. 

14 yerine 37 yolcu taşıdı 

Polis ekiplerinin durdurduğu bir minibüste 14 yerine 37 yolcu olduğu belirlendi. Polis memurunun, "Bu kadar kişiyi almaman gerekir" hatırlatması üzerine minibüs sürücüsü E.Ö., "Fazla yolcu almadım, zorla bindiler. Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz. Araçta 37 değil 24 kişi var" iddiasında bulundu.

İETT'ye bağlı Halk Otobüsü olarak hizmet veren 2 midibüste ise 22 yerine 43 ve 46 kişi çıktı. Sürücüler, yolda başka bir midibüsün arıza yaptığını, yolcuların mağdur kalmaması için araçlarına aldıklarını savundu. Yapılan kontrollerde tüm yolcuların maske taktığı belirlendi. Cezai işlemlerin ardından araçlar normal sayıda yolcu ile devam etti.  

Minibüs yolcuları sürücülerin kendilerine paralarını iade istememesine tepki gösterdi. Sürücüler, kendilerinden parasını iade etmesini isteyen yolculara, "Sizin yüzünüzden 3 bin TL ceza verdim size bir de para mı vereceğim" diye çıkıştı. Bir yolcu kendisinden fazla ücret alındığını ancak sürücünün bunu iade etmediğini söyledi.

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