140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İkinci ek tercihler ne zaman başlayacak?
“140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?” sorusu, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu yıl, YKS, TYT-AYT barajının düşürülmesinin ardından ÖSYM tarafından alınan kararla 140 puan alan adaylara da tercih yapma hakkı doğdu. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İkinci ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte yanıtı…
01 Ekim 2021, Cuma 12:39 Son Güncelleme:
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2021 YKS sonuçlarına göre bu yıl 140 puan alan öğrencilere üniversite yolu açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından devam eden süreçte, ilk yerleştirme sonuçları, sonrasında da ek tercih sonuçları açıklandı. Şimdi gözler, 140 puan alanların ne zaman tercih yapacağına çevrildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ikinci ek tercihlerin ne zaman yapılacağına yönelik açıklamada bulunmuştu. İşte o açıklama ve diğer ayrıntılar…
140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, ‘2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" ifadelerini kullandı.
Aygün sonraki günlerde yaptığı açıklamada ise, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.” şeklinde konuştu.
Buna göre, 140 puan alan öğrenciler, öncelikle YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite kayıtlarının sona ermesini bekleyecek.
Üniversite kayıtları 7 Ekim tarihinde sona erdikten sonra, boş kontenjanlar belli olacak. Böylelikle, 140 puan alan adayların ne zaman ve nerelere tercih yapabileceği de ortaya çıkacak.