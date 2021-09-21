2021 yılında YKS barajı düşürüldü ve 140 puan alan öğrencilere de tercih yapma hakkı doğdu. İlk yerleştirmeler geçtiğimiz haftalarda tamamlandı, herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemeyen öğrenciler ise 20 Eylül’de ÖSYM’den gelen açıklama ile ek tercihlerini yapmaya başladı. Peki, 140 puan alanlar neden tercih yapamıyor? ÖSYM ek tercih nasıl yapılır?

140 PUAN ALANLAR NEDEN TERCİH YAPAMIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjde ile YKS, TYT-AYT barajı düşürüldü. Buna göre, 140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme sürecinde tercih yapabilecekler.

İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Halis Aygün de "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, 20 Eylül Pazartesi günü başlayan ek tercih sürecine, 140 puan alan öğrenciler dahil değil. Bu puana sahip öğrenciler, ikinci ek yerleştirmeler başladığında tercih yapabilecekler.

İkinci ek tercihler için ise henüz kesin bir tarih belirtilmedi. Konuyla ilgili bilgiler paylaşıldığında haberimizde bulabilirsiniz.

ÖSYM EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız

tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).