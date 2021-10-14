2021 yılına özel getirilen uygulama ile YKS’den 140 puan alan adaylar da üniversite tercihinde bulunabilecek. Merkezi yerleştirme ve ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, 140 puan alanların tercihlerine çevrilmişti. ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada YKS 2. Ek tercihlerinin 14 Ekim Perşembe günü başlayacağını duyurdu…

140 PUAN ALANLARIN TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 YKS’den 140 puan adaylara üniversite yolu açıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemeyen adaylar ile YKS’den 140 puan alan adayların tercihte bulunabileceği YKS 2. ek tercihlerinin 14 Ekim Perşembe günü itibariyle tercihlerini yapabileceğini açıkladı.

Aygün’ün açıklamasına göre, YKS 2. Ek tercihleri 14- 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. 14 Ekim saat 09.00’da başlayan 2. ek tercih süresi, 18 Ekim saat 23.59’da sona erecek.









YKS 2021 BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU

2. ek yerleştirmede adayların boş kontenjanları görebileceği tercih kılavuzu yayınlandı

ÖSYM 2. EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS 2. EK TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?

YKS 2. Ek tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılacak. T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar tercihlerini bireysel olarak yapacak.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

2021 YKS 2. ek yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.