140, 150, 160 170 puanla hangi üniversite ve bölümlere gidilebilir? sorusu bugün öğrenciler için gelen müjdeli haberin ardından en çok merak edilen konular arasına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS (YTY AYT) baraj puanlarının düşürüldüğünü duyurdu ve üniversiteye yerleşmekten umudu kesen öğrencileri şimdi tercih telaşı sardı. Peki, 140, 150, 160 170 puanla hangi üniversite ve bölümlere gidilebilir? İşte, 140 puanla alan üniversiteler 2021.

140, 150, 160 170 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERE GİDİLEBİLİR?

YKS baraj puanının düşürülmesin ilişkin Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından çalışmalar başlatılmıştı. YÖK, çalışmasını tamamladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Gençlerin heyecanla beklediği müjdeli haber ise ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

Erdoğan paylaştığı mesajında "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

YKS tercihi yapmak isteyen adaylar, üniversite tercih işlemlerini yapmadan önce 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna 20 Ağustos tarihine kadar ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

Üniversite tercihi yapmak isteyen adaylar, tercih işlemlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.



