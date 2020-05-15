15-20 yaş grubu günler sonra sokağa çıkıyor
Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir sokağa çıkma yasağı bulunan 15-20 yaş arası gençler günler sonra ilk defa bugün sokağa çıkıyor.
15 Mayıs 2020, Cuma 11:12 Son Güncelleme:
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Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa bugün sokağa çıkıyor.
Günler sonra ilk kez bugün sokağa çıkacak 15-20 yaş grubu 11:00 ve 15:00 saatleri arasında sokakta olabilecek.
0-14 yaş grubu ise 13 Mayıs çarşamba günü aynı saat diliminde sokağa çıkabilmişti.