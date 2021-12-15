15 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Emel Özkızıltaş'ın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 15 Aralık Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Emel Özkızıltaş bugün kaç puan verdi? 15 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...
15 Aralık 2021, Çarşamba 15:28 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 15 Aralık Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 15 Aralık Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Emel Özkızıltaş bugün kaç puan verdi? 15 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...
15 ARALIK ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
15 Aralık Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Miyase oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Damla: 8
Aslıhan: 14
Yeşim: 16
Miyase: 18
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