15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
15 bin öğretmen ataması başvuruları ve sözlü sınav yeri tercihleri 27 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Bundan sonraki süreçte, sözlü sınav yerleri açıklanmasının ardından sınavlar gerçekleştirilecek. 31 Ocak 2022 tarihinde 15 bin öğretmen ataması süreci son bulacak…
08 Ekim 2021, Cuma 10:22 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylar içinde gerçekleşen 20 bin öğretmen atamasının ardından 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin haber öğretmen adaylarında büyük heyecana neden oldu. 27 Eylül Pazartesi başlayan 15 bin öğretmen ataması başvuruları "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden alınmaya başlandı. Peki, 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte öğretmen atama takvimi…
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süre. 27 Eylül Pazartesi günü başladı. Adaylar, "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden başvuru yaparken aynı zamanda sözlü sınav yerleri tercihinde de bulundu.
Sözleşmeli öğretmen ataması başvuru ve sözlü sınav yeri tercihleri 8 Ekim Cuma günü son buluyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre, sözlü sınav yerleri 25 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.
Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Karantinada olduğu için sözlü sınava katılamayan öğretmen adayları, başvurularını 12 Kasım ile 9 Aralık tarihlerinde yapacak, bu adayların sınavları ise 13-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Tüm adayların sınav sonuçları ise 27 Aralık tarihinde açıklanacak.
Atama tercihleri 21-26 Ocak 2022’de yapılırken, atama sonuçları 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.
Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.
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15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
- Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak, Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
- 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
- Halen Bakanlıkta veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacak.