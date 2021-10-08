Geçtiğimiz aylar içinde gerçekleşen 20 bin öğretmen atamasının ardından 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin haber öğretmen adaylarında büyük heyecana neden oldu. 27 Eylül Pazartesi başlayan 15 bin öğretmen ataması başvuruları "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden alınmaya başlandı. Peki, 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte öğretmen atama takvimi…

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süre. 27 Eylül Pazartesi günü başladı. Adaylar, "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden başvuru yaparken aynı zamanda sözlü sınav yerleri tercihinde de bulundu.

Sözleşmeli öğretmen ataması başvuru ve sözlü sınav yeri tercihleri 8 Ekim Cuma günü son buluyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre, sözlü sınav yerleri 25 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Karantinada olduğu için sözlü sınava katılamayan öğretmen adayları, başvurularını 12 Kasım ile 9 Aralık tarihlerinde yapacak, bu adayların sınavları ise 13-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tüm adayların sınav sonuçları ise 27 Aralık tarihinde açıklanacak.

Atama tercihleri 21-26 Ocak 2022’de yapılırken, atama sonuçları 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

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15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?