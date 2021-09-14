15 bin öğretmen atamalarında öğretmen adaylarının 2020 ve 2021 KPSS puanları geçerli olacak. Bununla birlikte ön başvuru yapan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından da atamalar gerçekleşecek. Peki, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor? İşte ek atamalara ilişkin merak edilen detaylar…

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

15 bin öğretmen ataması branş dağılımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan atama takvimine göre, 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim tarihlerinde yapılacak.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Öğretmen adaylarının sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de açıklanacak.

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Covid pozitif ve temaslı olmaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık tarihlerinde alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Diğer yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya yönelik alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.