İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biraz sonra bilgisayarla yapılacak kura işlemi sonucunda 15 bin genç kardeşimiz öğretmenlik mesleğine ilk adımı atacak. Her biriniz birer eğitim neferi olarak yerinizi alacaksınız. Eğitim öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. 2021-2022 yılının ilk dönemini salgına rağmen son derece başarılı şekilde tamamladık. Okullarımızı açık tuttuk.

Son 100 yılın en ciddi krizi olarak nitelenen bu salgın sürecinde elbette bazı zorluklarla, engellemelerle karşılaştık. Sürekli karamsarlık aşılayarak öğretmen ve öğrencilerimizin yüreğine korku salarak süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgilerle insanımızı yanlış yönlendirmenin çabası içinde oldular. Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Bu kritik dönemi alnımızın akıyla atlattık. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, MEB'in tüm mensuplarını tekrar tebrik ediyorum.





YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Yüz Yüze Eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim - öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Eğitim için harcadığımız her bir kuruşu ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz.

AVRUPA'DA SON 19 YILDA ÖĞRETMEN MAAŞLARINI EN ÇOK İYİLEŞTİREN ÜLKE TÜRKİYE

Dünyanın bir çok ülkesinin mevcut öğretmen sayılarını bile koruyamadığı dönemde biz yeni öğretmen alımlarımızı sürdürdük. Son 2 yılda 77 bin öğretmenimizi okulları ile buluşturma başarısı gösterdik. Bugünkü atamalarla birlikte son 19 yılda 729 bin 487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmen kadromuzun yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı.

Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD rakamlarını yakaladık, hatta geçtik. Öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinde de önemli mesafe kaydettik. Avrupa'da son 19 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Çocuklarımızın eğitime erişimini kolaylaştırmak amacıyla attığımız en büyük adımlardan biri de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıdır. Şimdiye kadar 4 milyara yakın ders kitabını öğrencilere dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kısa süre önce kritik bir adım attık. Yardımcı eğitim kitaplarını da MEB basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı planlıyoruz. Bundan sonra esas odaklanmamız gereken husus, eğitimin kalitesini arttırmaktır. Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız. İlim yolculuğu sadece okulla sınırlı olmayan son nefesimize kadar süren uzun bir yolculuktur.

TBMM'DE GÖRÜŞMELERİ SÜREN ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

TBMM'de görüşmeleri süren Öğretmenlik Meslek Kanunu, lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Kanunun şimdiden öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bizim Aybüke'lerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Necmettin öğretmenlerimiz oldu. Onlar şehadete yürüdüler. Bu mesleğin bu yanı da var. Herkese nasip olmaz. İnanıyorum ki Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen bu şerefle ebedi alemde cennetle müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar. Kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar artık sizlere emanet. Sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Duruşunuzla, sözlerinizle, her halinizle onlara örnek olacaksınız. Çocuklarımızı iyi, erdemli, ahlaklı insan olmaya da sizler teşvik edeceksiniz. Öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz.

HİÇBİR ÖRGÜTE, SAPKIN İDEOLOJİYE KAPTIRACAK TEK BİR EVLADIMIZ DAHİ OLAMAZ

Son yıllarda yaşadığımız bizi Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikenin nesilleri çalınması olduğunu göstermiştir. Millet olarak hiçbir örgüte, şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı için takvimde sona gelindi. 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor. En fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında olacak. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi. Adaylardan 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvurular alındı. Başvuruda bulunan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandı. Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayıldı. Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alındı.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TBMM'YE TESLİM EDİLDİ

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün de 15 bin öğretmen atamasıyla birlikte öğretmen sayımızı 1.2 milyonların üzerine çıkartmış olacağız. Öğretmenlere müstakil meslek kanunu çıkarılması eğitim paydaşlarının en büyük özlemiydi. Bu süreç tamamlandı. 31 Aralık 2021 tarihinde Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'ye teslim edildi. İnşallah bu hafta bu kanunumuz Genel Kurul'da görüşmelere açılacak. 2022 yılı öğretmenlerin mesleki ve liderlik gelişimi ile ilgili okul bazlı eğitimlerin düzenlendiği en önemli yıllardan birisi olacak. Öğretmen başına düşen eğitim saati son 10 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yasalaşmasıyla öğretmenlerimiz artık kariyer odaklı, sürekli eğitim alan yeni dönemin başlangıcına imza atmış olacak" dedi.















