15 Eylül corona virüs tablosu açıklandı

Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1327 ağır hasta sayısı oldu. Son 24 saatte 1202 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 261 bin 260'a yükseldi.

Bakan Koca'nın paylaşımı:

Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.







