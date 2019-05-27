15 gün önce askerden gelen genç Dicle Nehri’nde boğuldu

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Dicle Nehri’nde balık avlamak içi suya giren iki arkadaş akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan iki arkadaştan biri kendi çabasıyla sudan çıkmaya başarırken, diğeri suyun dibine batarak gözden kayboldu.

SON ANDA KURTULDU

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaybolan gencin bulunması için bazı gençler suya atladı. Suya atılan gençlerden biri boğulmaktan son anda kurtuldu.

Olay yerine gelen İrfan Kızılkaya’nın (21) ailesi sinir krizi geçirirken, gencin babası Hanifi Kızılkaya acıya fazla dayanamayarak kaybolan çoğunu bulmak için suya atladı. Olay yerinde bulunan yakınları tarafından baba sudan güçlükle çıkarılırken, annesi Sevim sinir krizi geçirerek bayıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su altı arama ve kurtarma ve AFAD ekipleri bölgeye gelerek suda kaybolan genci arama çalışmalarına başlattı.

Yapılan çalışmalarda gencin cansız bedeni kaybolduğu yerde bulundu. 15 gün önce askerden geldiği öğrenilen Kızılkaya’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır’a gönderildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR (İHA)