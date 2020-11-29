15 günde aynı aileden 4 kişi corona virüse yenik düştü

Tarsus'ta yaşayan iş insanı Murat Karabulut, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Karabulut’un annesi Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut'a da test yapıldı. Testleri pozitif çıkan anne-kız da durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Murat Karabulut, 14 Kasım’da hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören anne Fadime Karabulut da oğlundan 2 gün sonra öldü.

Sivaslılar Derneği'nde yönetici olan Selda Karabulut ise 24 Kasım’da aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Murat Karabulut’un ablası olan ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde corona virüs tedavisi gören Şehriban Karabulut da hayatını kaybetti. Şehriban Karabulut'un ölümüyle, aynı aileden corona virüs nedeniyle ölenlerin sayıdı 4'e çıktı.

Eşini, kayınvalidesini ve 2 görümcesini kaybeden Murat Karabulut’un eşi 7 aylık hamile Buket Karabulut, yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle geçen günlerde bebeğini kaybetmişti.



