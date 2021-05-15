Türkiye 15 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

15 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Türkiye

15 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Tam kapanma sürecinde koronavirüste vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Peki 15 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

15 Mayıs 2021, Cumartesi 18:19 Son Güncelleme:
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15 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Vatandaşlar günün rakamlarını araştırıyor. Peki 15 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Şu an henüz rakamlar açklanmadı. Günün tablosu belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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