15 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Vatandaşlar günün rakamlarını araştırıyor. Peki 15 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Şu an henüz rakamlar açklanmadı. Günün tablosu belli olur olmaz haberimizde yer alacak.