1.5 milyar Facebook kullanıcısının verileri satışa çıktı

Bir hacker forumunda 1,5 milyar Facebook kullanıcısının verilerinin ele geçirildiği iddia edildikten kısa süre sonra bu veriler satılığa çıktı. 1 milyonunu 5 bin dolara satan bilgisayar korsanının sunduğu örnek veriler, bahsi geçen hesap verilerinin gerçek olduğuna işaret ediyor.

Ele geçirildiği iddia edilen kişisel veriler, isim, soy isim, e-posta adresi, konum, cinsiyet, telefon numarası ve kullanıcı adı şeklinde belirtiliyor. Her 1 milyon kullanıcı paketi için 5000$ isteniyor. Paketin tamamı da satın alınabiliyor.

Forumdaki bilgiye göre halihazırda 2,89 milyar kullanıcıya sahip olan Facebook, büyük bir sızıntıya maruz kaldı. Bilgisayar korsanı, 1,5 milyar Facebook hesabının birçok türde verisini elinde tuttuğunu iddia etti.

Facebook’un iletişim direktörü Andy Stone ise yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Bazı insanların uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde sorun yaşadıklarının farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” ifadesini kullandı.