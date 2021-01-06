1.5 milyon işletmeye finansman güvencesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında ‘Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması’ imzalandı. Halkbank’ın satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunacağı anlaşmadan, TOBB bünyesindeki 1.5 milyon işletme yararlanabilecek. Dün online yapılan imza töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Paraf kartı ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor” dedi.

1.5 yıla varan vade

Şirketlerin, anlaşma sayesinde çek, senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malını satabileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1.5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapacak” diye konuştu.

Yatırıma teşvik edecek

TOBB üyelerinin, Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak. Düşen finansman maliyetleri, KOBİ’leri yatırım ve üretim için teşvik edecek. KOBİ’lerin ve dolayısıyla ülkemizin finansal istikrarı güçlenecek” dedi.

TOBB logolu kart

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da şunları söyledi:

“TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve vade imkanı sağlayacak. Ayrıca Paraf KOBİ POS, üye işyerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek.”

Avantajları neler?

Anlaşmayla, satıcı ve alıcı firmalar için sağlanan avantajlar şöyle:

Satıcı firmalar, peşin, taksitli veya vadeli mal ve hizmet satışı ve müşterilerin nakit döngülerine göre 4 farklı modelde çoklu vadede POS ile satış yapma imkanı elde edecek.

Para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf ticari kredi kartı ile tahsilatın yapılması sayesinde operasyonel risk ve finansman maliyetleri ortadan kalkacak.

Sadece satıcı firma özelinde kullanılabilecek özel Paraf ticari kredi kartı limiti ile satıcı firmaların tahsilatları güvence altına alınacak.

Gerektiğinde kapalı devre çalışan, sadece üye işyerinde geçerli limit tanımı ile müşteri sadakati sağlanacak.

POS satışlarından oluşan tutarın, teminat olarak kabul edilmesiyle daha uygun maliyetli kredi imkanının yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak.

Alıcı firmalar ise finansmana kolay erişim imkanı sağlarken, maliyetsiz, vadeli mal alma fırsatı elde edecek.



