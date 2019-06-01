15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki Bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti.

Cuma akşamı başlayan yoğunluk bugün de devam etti.

YOĞUNLUK YAŞANDI

Biletini günler önceden alan vatandaşlar erkenden peronlarda hazır bekledi. Son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

İSTANBUL (İHA)