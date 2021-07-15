Türkiye 15 Temmuz dolayısıyla Çamlıca Camii avlusunda dev Türk bayrağı açıldı

15 Temmuz dolayısıyla Çamlıca Camii avlusunda dev Türk bayrağı açıldı

Türkiye

15 Temmuz dolayısıyla Çamlıca Camii avlusunda dev Türk bayrağı açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çamlıca Camii avlusunda Türk bayrağı açıldı. 2 bin 71 metrekarelik Türk bayrağını görenler kameraya kaydetti.

15 Temmuz 2021, Perşembe 15:37 Son Güncelleme:
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15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıldönümünde Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 350 öğrenci öğle namazının ardından Çamlıca Camii'nin avlusunda toplandı.

Öğrenciler 2 bin 71 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açtı. Öğrenciler bayrağı bir süre dalgalandırdı. Camiye gelenler bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Çamlıca Camii Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "15 Temmuz hain darbe kalkışmasının beşinci senesini yaşıyoruz. Rabbim ülkemize bir daha böyle günler yaşatmasın. Biz bugün unutulmasın, yarınki neslimize çoluk çocuğumuza bugünü hatırlatmak anlamında 350 imam hatip talebesiyle beraber 2 bin 71 metrekare bayrağımızı açarak bir yad etme merasimi yaptık." dedi.


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