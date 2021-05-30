15 Temmuz gazisi Muammer Uzun kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam, merkeze bağlı Engindere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Osman K. yönetimindeki 06 HD 3661 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüde; Muammer Uzun’un elinde taşıdığı poşetle yolun karşına geçmek için yürüdüğü sırada, orta şeritte son anda fark edip koşmaya çalıştığı, ancak otomobilin hızla kendisine çarptığı yer aldı.

KABURGASINA GİREN MERMİYLE YAŞIYORMUŞ

15 Temmuz gazisi Muammer Uzun’un, taksicilik yaptığı İstanbul’da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralandığı, 5 yıldır ise kaburgasına girip, hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşadığı ortaya çıktı.

VURULMA ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Bu arada, darbe girişimi sırasında vurulma anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan, 1 çocuk babası Uzun’un inşaat işi nedeniyle İstanbul’dan memleketi Rize’ye geldiği öğrenildi. Devlet Övünç Madalyası beratı verilen Uzun’un cenazesi, Rize’de yarın düzenlenecek törenle uğurlanacak.



