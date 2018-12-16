15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi: Yaralı kurtuldu!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne saat 12.00 sıralarında aracıyla gelen İ.Ç. köprüden boğaza atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Deniz Polisi İ.Ç.’yi denizden yaralı olarak, Beylerbeyi sahiline çıkardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilen İ.Ç. ambulansla İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sırasında sahilde balık tuttuğunu belirten Mehmet Aslan isimli vatandaş, “Köprüde çok sayıda polis aracı vardı. Adamın kendini aşağı attığını gördüm. Polis ve sahil güvenlik kurtarıp burada karaya çıkardı. Sonra ambulansa bindirildi” dedi.

DHA/İHA