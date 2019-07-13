15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin 3. yılı anısına 15 Temmuz görseli giydirilmiş yüksek hızlı tren ilk seferini yapmak üzere Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktı.