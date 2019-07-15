15 Temmuz’da ezilen araçlar TBMM’de

TBMM’de 15 Temmuz darbe girişiminde tankların ezdiği sivil araçlar Meclis bahçesinde sergilendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bu Meclis Milli Mücadele’yle birlikte doğmuş ve o kutlu mücadelenin merkezi ve karargahı olmuştur. Sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, milli iradeye ait gücü gasp etmeyi hedefleyenler, Türkiye’nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir” dedi. AA