15 yaşındaki Buse, babasının beylik tabancası ile intihar etti
İzmir'de 15 yaşındaki Buse Melisa K. emekli astsubay babasının beylik tabancası ile intihar etti. Buse sosyal medya hesabından daha önce yaptığı paylaşımlarda babasından baskı gördüğünü ifade etmişti.
05 Eylül 2020, Cumartesi 13:49 Son Güncelleme:
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İzmir Ödemiş Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki intihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Buse Melisa K.(15), emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi. Twitter'dan daha önce yaptığı paylaşımlarda babasından baskı gördüğünü yazan Buse Melisa K., son tweet'inde de "Tetiği çektim" ifadesini kullandı
Polisin soruşturması sürüyor.
DHA