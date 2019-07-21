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15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

21 Temmuz 2019, Pazar 17:26
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15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Ali Osman Gurbet'in kullandığı 05 DA 301 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde çöp konteynerine çarptıktan sonra takla attı. 

Kazada sürücü Gurbet, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Umut Deniz yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gurbet'in cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

AA

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