1500 yıllık tablette beddua yazılıymış

1950’lerde İsrail’in Kayserya kenti yakınlarında, Antik Yunan’dan kalma bir tablet bulunmuştu. 1500 yıllık tabletin üzerinde yazanlar büyük bir gizem olarak kalmıştı. Arkeologların 70 yıldır uğraştıkları tabletin dilini İtalyan tarihçi Attilio Mastrocinque çözdü.

Caesarea Maritima antik kentindeki amfi tiyatro

Teknolojinin son imkanlarından faydalanan tarihçi, sonunda 70 yıllık gizeme son verdi. Tablette yazanın 110 satırlık bir ‘beddua’ olduğunu ortaya koydu. Tabletteki beddua dönemin ünlü bir sporcusu ve sanatçısı olduğu anlaşılan ‘Manna’ adlı kişinin lanetlenmesi için yazılmıştı.

Erkek sporcu Manna’nın başarısız olması için inandıkları mitolojik tanrılara şöyle çağrılar yapılmıştı: “Ayaklarını bağla. Manna’nın dansına engel ol. Gözleri bağla, elleri, ayakları bağla. Böylece tiyatroda dans ettiğinde tembelleşsin.” Bedduada Antik Mısır’ın akıl tanrısı Thoth’tan da yardım dilenmişti.

Antik Mısır’ın akıl tanrısı Thoth

Tablette, Manna’nın bükülmesi, yavaşlaması, dengesini kaybetmesi ve nahoş görünmesi istenmişti. Tabletin bulunduğu Caesarea Maritma antik kentinde, dönemin en görkemli tiyatro sahnesinin olduğu biliniyor.



