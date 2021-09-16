16 Eylül 2021 korona tablosu! Günlük vaka sayısında son durum
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 16 Eylül 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
16 Eylül 2021, Perşembe 17:53 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 28 bin 118 olurken can kaybı ise 262 oldu.
Bakan Koca'dan uyarı
Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28 bin 118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, ikinci doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1438538026116861961