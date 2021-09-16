16 Eylül 2021 korona tablosu! Günlük vaka sayısında son durum

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 28 bin 118 olurken can kaybı ise 262 oldu.

Bakan Koca'dan uyarı

Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28 bin 118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, ikinci doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz.





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