16 saat çekimler sonrası gül hastalığına yakalandı

ABD'li oyuncu Naomi Watts, Sunday Times Style dergisine verdiği röportajda 2016 yılında Netflix'in Gypsy dizisinde rol aldığı sırada günde 16 saati bulan çekimlerde 2-3 kere makyajının değiştirildiğini, bu nedenle gül hastalığına yakalandığını söyledi. 51 yaşındaki Watts, hastalığa yakalanmasında saatlerini spot ışıklarının altında geçirmenin de etkisi olduğunu söyledi. Watts, "Gerçekten gül hastalığına yakalanmıştım. Bu hayatımı çaresiz bir duruma sokmuştu. Cildim, yalnız kalmak istediğini söylüyordu" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu son yıllarda giderek büyümekte olan cilt temizlik ürünü pazarına 'Onda' markasıyla girdi. Markanın 70'ten fazla ürününü kendisinin de denediğini belirten Watts, sektöre kendi hastalığından ilham alarak adım attığını söyledi.



