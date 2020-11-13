16 yaşındaki Ceyda Toyran birinci seçildi

Sosyal medya 15 yaşındaki Melisa İmrak’ın ‘Best Model’da birinci olmasını tartışırken bu kez 16 yaşındaki Ceyda Toyran ‘Miss Model’ seçildi. Erkeklerde birinci gelen Mümin Karaçil de 23’ünde. Türkiye’nin dört bir yanından 1400 başvurunun yapıldığı yarışmada dereceye giren Kardelen Güdücü, Furkan Kilci, Ceren Gezer ve Musa Çakmak’ın yaş ortalaması da 18’di. Sosyal medya “Yarışmalar dikkat çekmek için ne yapıyor?”, “Aileler henüz reşit olmayan çocuklarına nasıl izin veriyor?” tartışması başlattı. Bir ay önce seçilen Melisa İmrak bu konudaki eleştirilere cevap vermişti.

Dünyada kural yok

Modelliğin yanısıra oyuncu olmak isteyen Melisa İmrak “Eğitimimi bırakmayacağım. Estetik de olmayacağım. Dünyada ‘15 yaşındakiler yarışmaya katılamaz’ diye kural, engel yok. Ailemden noter tasdikli izin belgesi alındı. Biliyorum, çevrem ve hayatım yakında değişecek. Ama benliğimden asla ödün vermeyeceğim” demişti. Melisa’nın annesi Zernişan Babayeva ise kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında şu açıklamayı yapmıştı: “Şarkıcı-oyuncu çocuk oluyor da, neden 15 yaşındaki bir kız model olmasın? Ayrıca kızım eğitim alıp oyunculuğa adım atacak.”