16 yaşındaki Eda her yerde aranıyor

Altındere Mahallesi’nde yaşayan Eda Ç., dün akşam arkadaşlarıyla buluşmak için evinden ayrıldı. Eve dönmeyince meraklanan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp çocuğun son olarak görüldüğü Altındere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda arama başlattı. AFAD ekiplerince sarp ve dağlık bölge, drone ile de havadan arazi kontrol edildi. Jandarmanın arama köpekleri ’Cingöz’ ve ’Ortoz’ da çalışmalara katıldı. Eda Ç. ile dün son görüşen 2 arkadaşı, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Kayıp kızın henüz izine rastlanamazken, bölgede arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kayıp kızın amcası Yasin Ç., dün akşamdan beri yeğeninden haber alamadıklarını belirterek, "Jandarma arama çalışmalarını sürdürüyor. Şu an bir iz yok. Zor durumdayız. En kısa zamanda bulunmasını istiyoruz" dedi.

DHA