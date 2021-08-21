Türkiye 160 yolcu daha Afganistan'dan Türkiye'ye getirildi

160 yolcu daha Afganistan'dan Türkiye'ye getirildi

Türkiye

160 yolcu daha Afganistan'dan Türkiye'ye getirildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 14'ü bebek toplam 160 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile saat 06.15'de İstanbul'a getirildi.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 08:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'dan İslamabad aktarmalı olarak gerçekleşen tahliye uçuşları devam ediyor. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 160 yolcu, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'na götürüldü. İslamabad'da THY uçağına aktarılan yolcular, yaklaşık 6 saat süren TK-6885 sefer sayılı tahliye uçuşun ardından 06.15'te İstanbul'a getirildi.



10 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANACAK

Terminale alınan yolcular, ikametgâh bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı. Pasaport işlemlerini tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgâh adreslerinde, yabancı uyrukluların ise yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yerli ve milli salan fenomenler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Hesap kitap
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da sivrisinek alarmı! Öldürücü bir tür