,Gelinim Mutfakta 17 Aralık Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 17 Aralık Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Emel Özkızıltaş bugün kaç puan verdi? Bu hafta kim elendi? Bilezikleri kim aldı? 17 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

17 ARALIK CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

17 Aralık Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Damla oldu.

BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Bu hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp 5 bileziğin sahibi olan gelin Damla oldu.

KİM ELENDİ?

Bu hafta eleme postasına Aslıhan ve Miyase girdi. Hafta boyunca kayınvalidelerden en düşük puanı alıp elenen isim Aslıhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Damla: 21

Aslıhan: 5

Yeşim: 14

Miyase: 15

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

Damla: 80

Aslıhan: 62

Yeşim: 76

Miyase: 72



