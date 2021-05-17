17 günlük tam kapanma dönemi sonrası İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar ile alışveriş merkezleri(AVM) sabah 10.00 ve akşam 20.00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. İstanbul’un çeşitli noktalarındaki AVM’lerde ise yoğunluk oluştuğu gözlendi.

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CNN TÜRK Muhabiri Fulya Öztürk önlerinde uzun kuyruklar oluşan AVM’lerle ilgili şu detayları paylaştı:

17 gün boyunca vatandaş öyle sıkılmış ki evde kendilerini dışarıya atmış, özellikle AVM’lere atmış. Bayrampaşa’da bir AVM’nin önündeyiz, arkadaşım yoğunluğu ekranlara getiriyor. Dışarıda oturanları görüyoruz, içeriden yemeğini alan buraya geliyor. İstanbul’un farklı noktalarındaydık. Toplu taşımalar kalabalık, AVM’ler kalabalık. Turistleri de görüyoruz, uzun bir kuyruk var. İçeri girmek isteyenlerin ateşlerine bakılıyor, HES kodlarına bakılıyor. Esenyurt’ta, Beylikdüzü’nde de uzun kuyruklar gözlendi. Özellikle gençleri görüyoruz. Toplu taşımadan çıkanlar AVM’ye doğru geliyor.

KİMİ ALIŞVERİŞE, KİMİ GEZMEYE…

Alışveriş için gelen Muammer Yavuz, "Sadece bayramda evdeydim ben çalıştım bu 17 günde. Yine de sıkılıyor tabi insan alışık olmadığımız için. Ben de açılır açılmaz geldim. Hediye almış eşim. Onu değiştireceğim. Mecburi geldim. Yoksa ben gezmeyi çok seven biri değilim. Vakalar artar yine. Biz millet olarak dikkat etmiyoruz hiçbir şeye zaten." dedi.

Gizem Çubuk ise, "Bu 17 gün evde çok sıkıldık. Hem biraz gezeceğim hem alışveriş yapacağım. Kalabalık yine aynı değişen hiçbir şey yok. Kapanmadan önce nasılsak yine aynı şu an. Çok kalabalık" diye konuştu.



