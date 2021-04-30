Magazin 17 günlük yasağı duydu, tatili uzattı

17 günlük yasağı duydu, tatili uzattı

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17 günlük yasağı duydu, tatili uzattı

Amerika Miami’de tatilde olan Dila Tarkan sevgilisi Dağhan Doğruer 17 günlük yasağı duyar duymaz Türkiye'ye dönmekten vazgeçerek tatillerini uzatma kararı aldılar.

30 Nisan 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Dila Tarkan sevgilisi Dağhan Doğruer ile 23 Mart’ta Maldiv Adaları’na gitmiş, 2 Nisan’da Türkiye’ye dönmüştü. 19 Nisan’da da Amerika Miami’ye uçmuşlardı. Kardeşi Sima Tarkan ile erkek arkadaşı Mark Başoğlu da kendilerine eşlik etmişti. Dörtlü bugün İstanbul’a gelecekti. Ama 17 günlük tam kapanmayı duyunca anında vazgeçtiler. Dönüş planını iptal edip tatili uzattılar.

ABD’DE AŞI OLDULAR

Dila Tarkan, “Buraya meğer tam zamanında gelmişiz, iyi ki de gelmişiz. Florida’dayız. Kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi. Bu arada Dila, Sima, Buğra ve Mark, Amerika’da COVID-19 aşısı da oldu. Dila “İlk akşam kendimizi çok kötü hissetik. Ateşlendik. Halsizlik ve genel vücut ağrısı yaptı. Ama ikinci gün hepsi geçti” diye konuştu.

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