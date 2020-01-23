Çin’de şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan sayısı 571 kişiye yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95’inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17’e ulaştı. Wuhan'da otobüs, metro, feribot ile hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri durdu. Öte yandan yayınlanan bir makalede, salgının nedeninin Çin'de sıkça tüketilen "yarasa çorbası" olabileceği ileri sürüldü.

Çin'in Wuhan kentinde ilk kez Aralık ayında ortaya çıkan, şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüse yakalanan kişi sayısı 571 kişiye yükseldi. Ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95’inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışındaki ülkelerde de rastlanmaya başlandı.









Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17’e ulaştı. Öte yandan, virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928’i müşahade altına alındı.

Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışındaki ülkelerde de rastlanmaya başlandı. Dün itibariyle Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Taylan’da 3 kişide tespit edildi.

Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi. Kente bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.









Çin'de ortaya çıkan virüsün özelikleri neler?

Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü, enfeksiyonun koronavirüs (corona virus) olduğu sonucuna vardı. Koronavirüsler, büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil sadece yedisi insanlara bulaşabiliyor.

Virüse yakalananlarda hangi belirtilere rastlanıyor?

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.









Salgının kaynağı ne?

Ancak virüsün bulaşmasıyla başlayan hastalık sürecinin görece uzun olduğu ve ölü sayısının ilerleyen günlerde artabileceği uyarıları yapılıyor. Henüz salgının boyutları da tam olarak bilinmediği için bu yeni virüsün yol açabileceği ölümlere dair bir tahmin yürütmek zorlaşıyor.









Virüsün kaynağı yarasa çorbası mı?

İlk vakalar, Çin'in 9 milyon nüfuslu kenti Wuhan ile ilişkilendiriliyor. Şu ana kadar hayatını kaybeden 17 kişinin tamamı da Wuhan'a bağlı yerleşim yeri Hubei'dendi. Çinli yetkililer kenti karantinaya almış durumda. Wuhan'a giriş ve çıkışlar önleniyor, kent sakinlerinden seyahat etmemeleri isteniyor. 2019-nCoV virüsünün ilk olarak Wuhan'daki bir balık pazarında ortaya çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.









Yarasa çorbası

Yeni yayınlanan bir makalede Çinli bilim adamları, ölümcül virüsün yarasalardan yayılmış olabileceği üzerinde durdu. Wuhan halkının sıklıkla tükettiği yarasa çorbasının hastalığın yayılmasına neden olmuş olabileceği ileri sürüldü.

China Science Bulletin dergisinde salı günü yayınlanan makalede, yarasaların taşıyıcı olabileceğine değinilirken, İngiliz Daily Star gazetesi de, Wuhan'da halkın yarasa çorbarına olan düşkünlüğünün altını çizdi.

Sosyal medyada yayınlanan ve iki gün içerisinde binlerce paylaşılan görüntülerde, bir genç kızın, içerisinde çeşitli canlıların da olduğu bir yarasa çorbası içtiği görülüyor.

Milliyet





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