17 Nisan 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
17 Nisan 2020 Cuma yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 17 Nisan 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
17 Nisan 2020, Cuma 08:36 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Nisan 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 20.15: Arka Sokaklar
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’ tekrar bölümüyle ekranda: Aslı ve İlyas, hiçbir şey olmamış gibi Hasan’ın cenazesine katılır. Mesut, Nedim’i uyarır. Rıza Baba’dan haber alan ekip, cenazeden ayrılır. Aslı ve İlyas da peşlerinden gider. Ragıp ve adamlarına baskın düzenlenir. Ragıp teslim olur. Fakat Aslı, Ragıp’ı vurur.
TV8,5 23.00: Caroline Show
Caroline Yılmaz’ın sunduğu ‘Caroline Show’, her cuma ekrana geliyor. Sohbet, eğlence ve müziğin bir arada olduğu programın bu bölümüne, rapçi Des ile şarkıcı Ferman Toprak konuk olacak.
KANAL D 23.45: Beyaz Show
Beyazıt Öztürk’ün sunduğu ‘Beyaz Show’, kolaj bölümüyle ekrana gelecek. Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler... Hepsi yeniden izleyici ile buluşacak.
SHOW TV 20.00: Güldür Güldür Show
‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Amerika’daki bir üniversiteye kabul edilen Mehtap, müdür Hayati’nin kararlarına tepki gösteren Şevket öğretmen, iştahlı kızlarla akşam yemeğine giden Kıbrıslı Ozan ve Fikri, dertleşen genç annelere tavsiyelerde bulunan Yeter ve otobüs beklerken şöhret olan Hayati, izleyenleri çok güldürecek.
TV8 20.00: Survivor
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de yarışmacıların ada macerası devam ediyor. Takımlar bugün ödül oyununda karşı karşıya gelecek.
STAR TV 23.15: Halil Necipoğlu ile Ramazan’a Doğru
‘Halil Necipoğlu ile Ramazan’a Doğru’ ilk bölümüyle ekrana gelecek. Özel isimlerin konuk olacağı programda, ‘Ramazan’ı nasıl karşılamalıyız?’, ‘Nasıl hazırlanmalıyız?’, ‘Kapımızı çalan bu mübarek misafiri karşılamak için hazır mıyız?’ gibi sorular yanıt bulacak
ATV 17 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeş Payı
KANAL D 17 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV 17 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 Medcezir
23:15 Halil Necipoğlu ile Ramazana Doğru
FOX TV 17 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Zuhal Topal'la Sofrada
TRT 1 17 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:50 İncir Ağacı
06:55 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
07:55 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "Ağlıyorum"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Düğün Dernek"
22:45 Ev Yapımı
TV8 17 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor Panaroma
15:00 Doya Doya Moda
20:00 Survivor
Show TV 17 Nisan 2020 Cuma yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yağöur: Kıyamet Çiçeği
Kanal 7 17 Nisan 2020 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Ağlama Anne
09:30 Cuma Sohbetleri
11:00 Masum
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Gönül Sohbetleri
a2 17 Nisan 2020 Cuma yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla