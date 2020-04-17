17 Nisan 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Nisan 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 20.15: Arka Sokaklar

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’ tekrar bölümüyle ekranda: Aslı ve İlyas, hiçbir şey olmamış gibi Hasan’ın cenazesine katılır. Mesut, Nedim’i uyarır. Rıza Baba’dan haber alan ekip, cenazeden ayrılır. Aslı ve İlyas da peşlerinden gider. Ragıp ve adamlarına baskın düzenlenir. Ragıp teslim olur. Fakat Aslı, Ragıp’ı vurur.

TV8,5 23.00: Caroline Show

Caroline Yılmaz’ın sunduğu ‘Caroline Show’, her cuma ekrana geliyor. Sohbet, eğlence ve müziğin bir arada olduğu programın bu bölümüne, rapçi Des ile şarkıcı Ferman Toprak konuk olacak.

KANAL D 23.45: Beyaz Show

Beyazıt Öztürk’ün sunduğu ‘Beyaz Show’, kolaj bölümüyle ekrana gelecek. Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler... Hepsi yeniden izleyici ile buluşacak.

SHOW TV 20.00: Güldür Güldür Show

‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Amerika’daki bir üniversiteye kabul edilen Mehtap, müdür Hayati’nin kararlarına tepki gösteren Şevket öğretmen, iştahlı kızlarla akşam yemeğine giden Kıbrıslı Ozan ve Fikri, dertleşen genç annelere tavsiyelerde bulunan Yeter ve otobüs beklerken şöhret olan Hayati, izleyenleri çok güldürecek.

TV8 20.00: Survivor

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler-Gönüllüler’de yarışmacıların ada macerası devam ediyor. Takımlar bugün ödül oyununda karşı karşıya gelecek.

STAR TV 23.15: Halil Necipoğlu ile Ramazan’a Doğru

‘Halil Necipoğlu ile Ramazan’a Doğru’ ilk bölümüyle ekrana gelecek. Özel isimlerin konuk olacağı programda, ‘Ramazan’ı nasıl karşılamalıyız?’, ‘Nasıl hazırlanmalıyız?’, ‘Kapımızı çalan bu mübarek misafiri karşılamak için hazır mıyız?’ gibi sorular yanıt bulacak





ATV 17 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeş Payı





KANAL D 17 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar





STAR TV 17 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Medcezir

23:15 Halil Necipoğlu ile Ramazana Doğru





FOX TV 17 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Zuhal Topal'la Sofrada





TRT 1 17 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:50 İncir Ağacı

06:55 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

07:55 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "Ağlıyorum"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Düğün Dernek"

22:45 Ev Yapımı





TV8 17 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor Panaroma

15:00 Doya Doya Moda

20:00 Survivor





Show TV 17 Nisan 2020 Cuma yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Yağöur: Kıyamet Çiçeği





Kanal 7 17 Nisan 2020 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Ağlama Anne

09:30 Cuma Sohbetleri

11:00 Masum

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Gönül Sohbetleri





a2 17 Nisan 2020 Cuma yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla









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