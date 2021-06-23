Türkiye 17 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme

17 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme

Türkiye

17 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme

Şanlıurfa'da kardeşi ile birlikte üniversiteye hazırlandığı dershaneden dönen Elif Bereket’e (17) çarpıp ölümüne neden olan Ali Badıllı, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Badıllı’nın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

23 Haziran 2021, Çarşamba 23:15 Son Güncelleme:
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Karaköprü Mahallesi'nde 26 Ocak’ta meydana gelen kazada, lise öğrencisi Elif Bereket'e kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek isterken Ali Badıllı'nın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 67,5 metre sürüklenen Elif Bereket, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü Ali Badıllı, olaydan iki gün sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Badıllı, 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, delil ve raporlar doğrultusunda sanığın taksirle ölüme neden olma suçunu işlediğini, maktulün ise alt düzeyde tali kusurlu bulunduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de yaptığı değerlendirmenin ardından Ali Badıllı’ya 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Heyet, Badıllı'nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)

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