  • Haberler
  • 3. Sayfa
  • 17 yaşındaki genç tartıştığı babasını bıçakladı

17 yaşındaki genç tartıştığı babasını bıçakladı

Adana’da 17 yaşındaki genç tartışığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı

28 Mayıs 2019, Salı 01:49
A A
17 yaşındaki genç tartıştığı babasını bıçakladı

Olay, Seyhan ilçesine Bağlı Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple O.Ö. (17) babası İbrahim Ö. (39) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö. babasını bacağından iki defa bıçakladı.

BABANIN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. O.Ö. ise babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri İbrahim Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

O.Ö. ise olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince evlerinin yakınında bulunan bir markette saklandığı sırada yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ADANA (İHA)

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...