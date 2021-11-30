Türkiye 17 yaşındaki kapkaççı çete lideri 49. kez yakalandı!

17 yaşındaki kapkaççı çete lideri 49. kez yakalandı!

Türkiye

17 yaşındaki kapkaççı çete lideri 49. kez yakalandı!

İstanbul'da bankadan çıkan insanları takip ederek kapkaççılık yapan çetenin ele başı olduğu belirtlen 17 yaşındaki H.H.P. yakalandı. 17 yaşında adeta bir suç makinesine dönüşen gencin daha önce 48 kez yakalandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

30 Kasım 2021, Salı 15:15 Son Güncelleme:
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Tuzla, İçmeler Mahallesinde bir banka şubesinden kocasıyla birlikte para çeken Ü.U., çıkışta sokak ortasında kapkaççıların saldırısına uğradı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında çalıntı bir otomobille gelen şüpheliler, eşiyle birlikte yürüyen Ü.U.'nun çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheli daha sonra kendisini bekleyen araca doğru koşarak kaçmak istedi.


Ancak Ü.U'nun eşinin şüphelileri kovalaması sonucu kapkaççı araca binemeyerek bir süre koştu. Ü.U.'nun eşinin otomobili kovalarken yere düşmesi sonucu, şüpheli içinde 130 bin lira para bulunan çantayla suç arkadaşlarının içinde bulunduğu araca binerek uzaklaştı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın ardından bir otomobil tarafından önü kesilmeye çalışıldığı görülen içinde suçluların bulunduğu araç hızla olay yerinden uzaklaştı.

ÇALINTI OTOMOBİLE CAM FİLMİ TAKTIRIRKEN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis tarafından geniş çaplı soruşturma açıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı olduğu anlaşılan otomobilin izini Başakşehir'de buldu. Şüpheliler tarafından cam filmi takılmak üzere bir atölyeye götürülen aracın bulunduğu dükkana baskın yapıldı. Baskında şüphelilerden 17 yaşındaki H.H.P. gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen 17 yaşındaki H.H.P.'nin adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Kapkaç, Gasp, hırsızlık, oto hırsızlığı gibi suçlardan daha önce 48 kez polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin ayrıca hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri H.H.P ve çetesinin 1 Ekim 2021 tarihinde Maltepe, Bağdat caddesinde mağdur A.T.'nin bankadan çektiği 150 bin lirasının kapkaç yapılarak çalınması, 25 Ekim 2021 tarihinde Pendik, Yenişehir mahallesinde mağdurlar S.A. ile A.E.'nin toplam 550 bin lirasının kapkaç ve yağma yapılarak çalınması olayını da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca Esenyurt'tan bir otomobil çaldıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan H.H.T. adliyeye sevk edilirken polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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