Türkiye 17 yaşındaki kıza cinsel istismardan yargılanan sanık: Kendi isteğiyle geldi

17 yaşındaki kıza cinsel istismardan yargılanan sanık: Kendi isteğiyle geldi

Türkiye

17 yaşındaki kıza cinsel istismardan yargılanan sanık: Kendi isteğiyle geldi

Zonguldak’ta 17 yaşındaki kız çocuğunun meyve suyuna içki koyarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan 20 yaşındaki F.A konuştu. F.A, 'Mağdur benimle rızasıyla geldi. Alkollü olduğu için hatırlamıyor olabilir. Yemek yemeğe amcamın evine gittik sonra komşumuzun evinde çay içtik. Kendisi geldi isteyerek' dedi.

19 Ekim 2021, Salı 15:13 Son Güncelleme:
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Sosyal medya aracılığıyla tanışan S.K. ile F.A. adlı kız çocuğu, 28 Nisan 2018'de, Kozlu ilçesindeki sahilde buluştu. İddiaya göre, F.A.'nın verdiği içeceği içen S.K., kendinden geçti. F.A., S.K.'yi önce arkadaşının evine götürdü. Bir süre sonra arkadaşının eve dönmesi üzerine F.A., bu kez S.K.'yi köydeki evine götürdü. F.A., burada meyve suyuna içki koyduğu S.K.'ye cinsel tacizde bulundu.

S.K., ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine yapılan çalışma sonucu jandarma ekiplerince F.A.'nın evinde bulundu. Gözaltına alınan F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'basit yaralama' suçlarından dava açıldı. Suça yardım ettikleri iddiasıyla arkadaşı H.Ş. ve amcası İ.A. hakkında da dava açıldı.

"MEYVE SUYU İLE ZORLA İÇKİ VERDİ" İDDİASI

Önceki duruşmada 'meyve suyu' diye kendisine içki verildiğini, zorla ilaç içirildiğini söyleyen ve gözyaşı döken S.K., bugün görülen ikinci duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanık F.A., arkadaşı H.Ş. ve amcası İ.A. da duruşmada hazır bulundu.

'ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN HATIRLAMIYOR OLABİLİR'

F.A., duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, "Mağdur benimle rızasıyla geldi. H.Ş., mağdura tokat attı. Alkollü olduğu için hatırlamıyor olabilir. Amcam anahtarı verince yanımızdan ayrıldı. Biz yemek yemeğe amcamın evine gittik sonra komşumuzun evinde çay içtik. Kendisi geldi isteyerek. Beyanları doğru değil" dedi.

​F.A.'nın amcası İ.A. ve arkadaşı H.Ş. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

KIZIN AKIL VE RUH SAĞLIĞI RAPORU BEKLENECEK

Duruşma, daha önce psikolojik tedavi gören S.K. hakkında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden akıl ve ruh sağlığı yönünden rapor alınması için ertelendi.


 

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