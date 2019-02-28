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17 yaşındaki Melike voleybol oynarken rahatsızlanıp öldü!

Sivas’ın Zara ilçesinde okulda voleybol oynarken rahatsızlanan 17 yaşındaki Melike Uysal, hastanede hayatını kaybetti

28 Şubat 2019, Perşembe 15:58 Son Güncelleme:
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17 yaşındaki Melike voleybol oynarken rahatsızlanıp öldü!

Zara Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Melike Uysal, oyuncusu olduğu okul voleybol takımının antrenmanı sırasında fenalaştı.

Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın, kalbinden rahatsızlandığı belirlenerek Sivas’a sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Melike Uysal, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Uysal’ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

AA


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