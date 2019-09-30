Köyünden kopamadı

BBC'deki habere göre, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yakalanan Song Jiang, polis tarafından uzun yıllardır aranıyordu. Yongshan polisinin drone kameralarına takılan görüntüler sayesinde Yunnan'daki bir mağarada olduğu tespit edilen Jiang kıskıvrak yakalandı. Mağaranın bulunduğu bölge aynı zamanda Jiang'ın doğduğu köye çok yakındı.

"Takviye ekip gönderiyoruz"

Yongshan polisi, Eylül ayının başlarında Jiang'ın nerede saklandığıyla ilgili bazı ipuçlarına ulaştıklarını fakat yerini bir türlü tespit edemediklerini söylediler. Bu nedenle bölgedeki ekiplere takviye olarak drone'lar gönderildiğini ve böylece suçlunun bulunduğu bildirildi. Song Jiang'ın nehirden içme suyu temin ettiği ve ateş yakmak için de ağaç dalları kullandığı açıklandı

17 yıllık firari tekrar hapse gönderildi.