17 yıl boyunca mağarada saklanan suçluyu drone'lar yakaladı

Çin polisi ,17 yıl önce hapisten kaçan 63 yaşındaki Song Jiang adlı suçluyu drone'lar sayesinde yakaladı. 2002 yılından beri kaçak olarak bir mağarada yaşadığı öğrenilen Jiang, kadın ve çocuk ticareti suçundan yakalanmıştı.

30 Eylül 2019, Pazartesi 12:49
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17 yıl boyunca mağarada saklanan suçluyu drone'lar yakaladı

Köyünden kopamadı

BBC'deki habere göre, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yakalanan Song Jiang, polis tarafından uzun yıllardır aranıyordu. Yongshan polisinin drone kameralarına takılan görüntüler sayesinde Yunnan'daki bir mağarada olduğu tespit edilen Jiang kıskıvrak yakalandı. Mağaranın bulunduğu bölge aynı zamanda Jiang'ın doğduğu köye çok yakındı.

"Takviye ekip gönderiyoruz"

Yongshan polisi, Eylül ayının başlarında Jiang'ın nerede saklandığıyla ilgili bazı ipuçlarına ulaştıklarını fakat yerini bir türlü tespit edemediklerini söylediler. Bu nedenle bölgedeki ekiplere takviye olarak drone'lar gönderildiğini ve böylece suçlunun bulunduğu bildirildi. Song Jiang'ın nehirden içme suyu temin ettiği ve ateş yakmak için de ağaç dalları kullandığı açıklandı

17 yıllık firari tekrar hapse gönderildi.

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