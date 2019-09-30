17 yıl boyunca mağarada saklanan suçluyu drone'lar yakaladı
Çin polisi ,17 yıl önce hapisten kaçan 63 yaşındaki Song Jiang adlı suçluyu drone'lar sayesinde yakaladı. 2002 yılından beri kaçak olarak bir mağarada yaşadığı öğrenilen Jiang, kadın ve çocuk ticareti suçundan yakalanmıştı.
Köyünden kopamadı
BBC'deki habere göre, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yakalanan Song Jiang, polis tarafından uzun yıllardır aranıyordu. Yongshan polisinin drone kameralarına takılan görüntüler sayesinde Yunnan'daki bir mağarada olduğu tespit edilen Jiang kıskıvrak yakalandı. Mağaranın bulunduğu bölge aynı zamanda Jiang'ın doğduğu köye çok yakındı.
"Takviye ekip gönderiyoruz"
Yongshan polisi, Eylül ayının başlarında Jiang'ın nerede saklandığıyla ilgili bazı ipuçlarına ulaştıklarını fakat yerini bir türlü tespit edemediklerini söylediler. Bu nedenle bölgedeki ekiplere takviye olarak drone'lar gönderildiğini ve böylece suçlunun bulunduğu bildirildi. Song Jiang'ın nehirden içme suyu temin ettiği ve ateş yakmak için de ağaç dalları kullandığı açıklandı
17 yıllık firari tekrar hapse gönderildi.