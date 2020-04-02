Türkiye 170 ampulle hazırlandı, yatsı vakti okunan ezanla birlikte yakıldı

170 ampulle hazırlandı, yatsı vakti okunan ezanla birlikte yakıldı

Türkiye

170 ampulle hazırlandı, yatsı vakti okunan ezanla birlikte yakıldı

Türk-İslam eserlerinin zirve eserlerinden Edirne’deki Selimiye Camisi’nin minareleri arasına "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya asıldı.

02 Nisan 2020, Perşembe 02:22 Son Güncelleme:
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Edirne Valisi Ekrem Canalp’in, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden mahya asılması talebi üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi 2 gün içinde İstanbul’daki atölyede mahyayı hazırladı. Bugün Edirne’ye gelen mahya ekibi, şiddetli rüzgara rağmen mahyayı Selimiye Camisi’nin minareleri arasına astı.

Yaklaşık 170 ampulle hazırlanan 30 metre enindeki "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya, yatsı vakti okunan ezanla birlikte yakıldı.

AA

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