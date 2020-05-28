Dünya 1700'e yakın akıl hastası yanlışlıkla taburcu edildi, yetkililer şaşkın

1700'e yakın akıl hastası yanlışlıkla taburcu edildi, yetkililer şaşkın

Dünya

1700'e yakın akıl hastası yanlışlıkla taburcu edildi, yetkililer şaşkın

Birleşik Krallık ülkesi Galler’de yaklaşık 1700 akıl hastası pandemi sürecinde yanlışlıkla taburcu edildi.

28 Mayıs 2020, Perşembe 12:57 Son Güncelleme:
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Galler’de 1694 akıl hastasının pandemi sürecinde yanlışlıkla taburcu edildiği belirtildi. Olayın ortaya çıkması üzerine yetkililer taburcu edilen hastalarla iletişime geçti. Sosyal Demokrat Partisi Plaid Cymru’nun sağlık sözcüsü Rhun ap Iorwerth de hastaların yanlış taburcu edildiğini kabul ederek, “1694 akıl hastası hala desteğe ihtiyaç duyuyorken erken taburcu edildiklerini öğrenmek son derece üzücü" dedi.

İletişime geçilecek

Taburcu edilen hasta sayısı başlarda 200-300 civarıydı ancak gerçek rakam daha sonra açığa çıktı. Sağlık kuruluşlarında böyle bir hatanın nasıl olabileceği sorusunu dile getiren Rhun ap Iorwerth, hastaların tümüyle temasa geçileceğini ise memnuniyetle karşıladığını aktardı. Öte yandan İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre İngiltere ve Galler’deki hastanelerde bu yıl ortalama yüzde 40’ın üzerinde ölüm kaydedildi.

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