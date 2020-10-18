18 Ekim corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye’de son 24 saatte bin 815 kişiye corona virüs tanısı konuldu. 72 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken bin 504 kişinin tedavisi tamamlandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.







