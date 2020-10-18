Türkiye 18 Ekim corona virüs tablosu açıklandı

18 Ekim corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye

18 Ekim corona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı.

18 Ekim 2020, Pazar 19:21 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte bin 815 kişiye corona virüs tanısı konuldu. 72 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken bin 504 kişinin tedavisi tamamlandı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.


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