Cinsel Sağlık +18 filmleri izlemek cinsellikten soğutuyor mu?

+18 filmleri izlemek cinsellikten soğutuyor mu?

Cinsel Sağlık

+18 filmleri izlemek cinsellikten soğutuyor mu?

Avustralyalılar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda +18 filmleri izleyenlerin daha az ilişkiye girdiği ve hatta cinsellikten soğudukları ortaya çıktı.

14 Ocak 2021, Perşembe 16:51 Son Güncelleme:
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Avustralyalılar üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçları bir hayli ilginç çıktı. Araştırmaya göre Avustralyalı gençler ebeveynlerine göre neredeyse yüzde 50 daha az cinsel ilişkiye giriyor.

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18-24 yaş arası gençlerin yüzde 40'ı hayatında hiç cinsel deneyim yaşamamışken, yüzde 15'i ayda bir kez yapıyor. Ancak 40-49 yaş arasındaki Avustralyalıların yüzde 30'u ayda bir kez seks yapıyor. Seksolog Jacqueline Hellyer'e göre bu durumun en büyük sebebi sanal alem ve +18 filmler izlemek...

 Artık gençlerin yüz yüze iletişim kurma kabiliyetlerini kaybettiklerini söyleyen uzman aynı zamanda +18 filmlerin de etkili olduğunu söylüyor. Sidney'de yaşayan seks terapisti Susan Tuckwell ise +18 filmlerin insanların tahrik olma yöntemini değiştirdiğine inanıyor. "İnsanlar telefonlarıyla yazışırken içleri biraz gıcıklanıyor. Ancak işler yüz yüze görüşmeye gelince bir anda anksiyete seviyesi yükseliyor" diyen uzman çöpçatan uygulamalarındaki sonsuz seçeneğin de kafa karıştırdığını ve seçme konusunda insanları zorladığını düşünüyor. Gençler çıplak kalmaktan korkuyor. Öte yandan gençlerin cinsel ilişkiye girememe sebebinin çıplak kalmaktan korkmak olabileceği belirtiliyor. Kozmetik sektörünün pompaladığı sadece güzel insanlar seks yapabilir önermesinin artık zihinlere kazındığını söyleyen uzmanlar gençlerin kendilerine güvenlerini kaybettiğini vurguluyor.


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